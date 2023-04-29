السباق للبيت الأبيض.. الجمهوريون يستعدون لبايدن

المصدر: أ ف ب

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بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية في 2024، في ما يلي قائمة المرشّحين الآخرين، المعلنين منهم كما المحتملين، الذين قد يعترضون طريق الرئيس الديموقراطي في سباقه للاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض.

دونالد ترامب

رغم نص الاتّهام التاريخي الموجه إليه، تتخطى حظوظ الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بالفوز حظوظ المرشحين الجمهوريين. لذلك قد يختاره حزبه لمواجهة بايدن، مجددًا، في نوفمبر 2024.

تسبب رجل الأعمال السابق دونالد ترامب (76 عامًا) بأكبر صدمة سياسية في العصر الحديث حين فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.

محاطًا بتحقيقات في قضايا مالية وبممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، إضافة إلى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض، يخوض ترامب حملته الانتخابية الجديدة، مستنكرًا "حملة اضطهاد" ممارسة بحقه.

رون ديسانتيس

يعلّق العديد من الجمهوريين آمالهم على الترشّح المحتمل لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عامًا) الذي يُنظر إليه على أنه النجم الصاعد لليمين المتشدد.

في العام 2018، انتُخب الضابط السابق في البحرية حاكمًا لولاية فلوريدا (جنوب) بعدما سانده ترامب، الذي يشاركه أفكاره ولكن ليس أساليب تعبيره.

ثم نأى بنفسه عنه وزادت شعبيته من خلال تصريحات يمينية متطرفة حول التعليم والهجرة.

وفي مطلع نوفمبر، قال بعد انتخابه حاكمًا لفلوريدا مجددًا: "المعركة بدأت للتو".

مع ذلك، لا يُتوّقع أن يعلن ترشّحه رسميًا قبل فصل الصيف.

مايك بنس

بعد سنوات من الولاء الثابت لدونالد ترامب، غيّر نائب الرئيس السابق مايك بنس نبرته بعد أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021.

ويبدو هذا المسيحي الإنجيلي البالغ من العمر 63 عامًا والمعارض الشرس للإجهاض، مصممًا على الترشح لرئاسة البيت الأبيض.

يطوف مقدم البرامج الإذاعية السابق البلاد ويلقي خطابات في ولايات يُحتمل أن تحدث فرقًا خلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

نيكي هايلي وتيم سكوت

الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي هي الامرأة الوحيدة التي تخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ولطالما انتقدت تصريحات ترامب عن أن الانتخابات "سُرقت" منه بعد هزيمته أمام بايدن.

ويحلم السناتور عن كارولينا الجنوبية تيم سكوت أن يصبح أول رئيس أمريكي جمهوري أسود. ففي نوفمبر الماضي، قال سكوت (57 عامًا) إن جدّه سبق أن صوّت للديموقراطي باراك أوباما، مضيفًا "أتمنى لو كان قد عاش لفترة كافية لرؤية رئيس آخر أسود وجمهوري هذه المرة!"

آخرون

في مطلع مارس، أعلنت ماريان وليامسون مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا عن الروحانيات والرفاهية ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 بعد أربع سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديموقراطي.

وفي 19 أبريل، أعلن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الـ35 للولايات المتّحدة جون إف. كينيدي، ترشّحه رسمياً لانتخابات 2024.

وليامسون وكينيدي هما الديموقراطيان الوحيدان، إلى جانب بايدن، اللذان دخلا سباق ترشيح الحزب الديموقراطي. لكن فرصهما تبدو ضئيلة جدًا.

من الجانب الجمهوري، الحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون ورائدا الأعمال فيفيك راماسوامي وبيري جونسون مرشحون أيضًا للانتخابات التمهيدية، لكن ترشيحاتهم لا تبدو واعدة جدًا.

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