مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في تكساس

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قالت السلطات الأمريكية إن خمسة أشخاص قتلوا جراء إطلاق نار على منزل بجنوب شرق ولاية تكساس الامريكية في وقت متأخر ليل الجمعة.

أعلن مكتب مأمور شرطة مقاطعة سان جاسينتو في ساعة مبكرة من صباح السبت مقتل أربعة أشخاص في موقع إطلاق النار في كليفلاند، مشيرا إلى أن الخامس لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

تم الإبلاغ عن إطلاق النار في منطقة على بعد 72 كيلومترا شمال شرق هيوستن حوالي الساعة 10:30 مساءً.

لم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى حول إطلاق النار أو الضحايا.

وذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) أن بندقية استخدمت في إطلاق النار ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به.

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