تشاد أجلت 351 من رعاياها من السودان في يومين

المصدر: أ ف ب

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أجلت تشاد في غضون ثمان وأربعين ساعة 351 من مواطنيها الذين حوصروا في القتال الدائر في السودان، بعد وصول طائرة ثالثة إلى نجامينا على متنها 130 راكبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إبراهيم آدم محمد، "نستقبل 130 عائدا بينهم 15 طفلا و34 مسنا".

عندما نزلوا من الطائرة رافقت النساء والأطفال وكبار السن فرق وكالة الهجرات التابعة للأمم المتحدة التي أحصت عددهم.

وكانت رحلتان جويتان مخصصتان للإجلاء وصلتا الى نجامينا مساء الخميس من بورتسودان وكان على متن الطائرتين 221 تشاديا.

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