اتفاق بين 5 دول أوروبية بشأن صادرات الغذاء الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية، بعد فرض حظر مؤقت على استيرادها وسط احتجاجات للمزارعين المحليين.

حدّت الحرب بشدة من إمكانات التصدير التقليدية للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما تطلب تعويضها بالتصدير برا عبر جيران أوكرانيا.

وافقت الدول الأعضاء على السماح باستيراد بعض المنتجات من أوكرانيا بدون قيود كمية، وبدون رسوم جمركية وعمليات التفتيش الرسمية.

لكن المزارعين في المجر وبولندا وسلوفاكيا المجاورة لأوكرانيا احتجوا بعد تراجع الأسعار، ما أدى إلى فرض قيود وحظر على الصادرات الغذائية من أوكرانيا.

وكتب مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس على تويتر "توصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي مع بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا بشأن المنتجات الغذائية الزراعية الأوكرانية".

ينصّ الاتفاق على رفع "الإجراءات الأحادية الجانب من بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا. وتدابير وقائية استثنائية بشأن... القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس وحزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين المتضررين في الدول الأعضاء الخمس".

وتابع دومبروفسكيس "لقد عملنا على معالجة مخاوف المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا".

بمجرد الإعلان عن الحظر البولندي، توقف مصنعو زيت عباد الشمس الأوكرانيون عن شراء البذور لعدم وجود ضمان للقدرة على تصدير إنتاجهم إلى الاتحاد الأوروبي.

نشأت التوترات بين كييف وجيرانها الأوروبيين مع ظهور حالة من عدم اليقين بشأن التجديد المقرر في 18 مايو لاتفاق يضمن تشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود.

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