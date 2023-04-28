عودة 392 هندياً بعد إجلائهم من السودان

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة، أن 392 مواطنا هنديا تقطعت بهم السبل في السودان عادوا إلى أرض الوطن على متن طائرة نقل من طراز سي-17 تابعة للقوات الجوية الهندية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ويشار إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة من الهنود الذين تتم إعادتهم إلى الوطن من مدينة جدة السعودية في إطار ما يسمى بالعملية كافيري حيث أقامت الهند مخيما مؤقتا للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "رحلة أخرى من طراز سي-17 تحمل 392 راكبا تصل إلى نيودلهي".

ومنذ أبريل الجاري، يشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

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