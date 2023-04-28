زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرقي إيران فجر اليوم

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر محافظة خراسان الرضوية بشمال شرق إيران فجر اليوم الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كيلومترا جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

ولم ترد أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذا الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7 درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

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