بلينكن يؤكد العمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس أن بلاده "تعمل بجدّ" مع طرفي النزاع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي مفاعيلها بنهاية اليوم.

وقال بلينكن "نحن نعمل بجدّ لتمديد وقف إطلاق النار" بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، مشيرا الى أنه يتوقع الإدلاء بالمزيد "خلال الساعات المقبلة".

وكان بلينكن أعلن مطلع الأسبوع الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة دخلت حيّز التنفيذ منتصف ليل الإثنين الثلاثاء بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ)، وتنتهي مفاعيلها منتصف هذه الليلة.

وأضاف بلينكن "حظينا بوقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة كان غير مثالي، حاله كحال غالبية اتفاقات وقف إطلاق النار، الا أنه على رغم ذلك قلّص مستوى العنف. وهذا بطبيعة الحال وفّر ظروفا أفضل بعض الشيء للناس في السودان".

وأتاح التراجع النسبي في مستوى الاشتباكات خلال الأيام الماضية، تنظيم عمليات إجلاء واسعة النطاق للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية، وذلك عن طريق البر والبحر والجو.

وأشار بلينكن الى أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على تحديد طريق أكثر انتظاما من أجل مغادرة الأجانب.

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