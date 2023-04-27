الناتو يرسل 1500 مركبة قتالية و230 دبابة لأوكرانيا

المصدر: أ ب

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الخميس، إن الدول الأعضاء سلمت أكثر من 98 بالمائة من المركبات القتالية التي وعدت بها أوكرانيا خلال حربها مع روسيا.

وإلى جانب أكثر من 1550 عربة مدرعة و230 دبابة ومعدات أخرى، أرسلت الدول الأعضاء إلى أوكرانيا كميات ضخمة من الذخيرة، كما قامت بتدريب وتجهيز أكثر من تسعة ألوية أوكرانية جديدة، وفقا لتصريحات ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو.

ووفقا للتقديرات، تضم هذه الألوية الجديدة أكثر من 30 ألف جندي.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل، ”هذا سيضع أوكرانيا في موقف قوي لمواصلة حملتها لاستعادة الأراضي".

وأكد ستولتنبرغ التزام حلفاء الناتو الـ31 بدعم الجيش الأوكراني، مضيفا أن استعادة الأراضي ستمنح كييف موقفا تفاوضيا أقوى في حال عقدت محادثات سلام.

وقدم الكرملين ردا فاترا على المحادثة الهاتفية ذات الصلة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثة يمكن أن تسهم في إنهاء القتال، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، ”نحن مستعدون لقبول أي شيء يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق جميع الأهداف التي حددتها روسيا”.

كما قال بيسكوف إن المحادثة بين الرئيسين الصيني والأوكراني كانت ”عملا سياديا لهذين البلدين ومسألة تخص حوارهما الثنائي”.

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