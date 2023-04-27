تعرف على أكبر 7 رؤساء دول عمراً في العالم

المصدر: البيان

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أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد أكبر رؤساء الدول في العالم عمراً في سن 80 عاماً في الوقت الحالي، متفوقاً على الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا البالغ من العمر 77 عاماً، وفي المركز الثالث يأتي نارندرا مودي رئيس وزراء الهند ذي الـ72 عاماً.

ووفقا لتغريدة "وورلد ستاتيستكس" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يأتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في المركز الرابع ويبلغ من العمر 70 عاماً، متفوقاً بشهور قليلة على سيريل رامبوزا رئيس جنوب أفريقيا البالغ من العمر 70 عاماً أيضا.

بينما في المركز من الخامس حتى السابع يأتي كل من جي بينج رئيس الصين والرئيس التركي طيب أردوغان ورئيس المكسيك لوبيز أوبرادور وكل منهم يبلغ من العمر 69 عاماً.

القائمة:

بايدن (الولايات المتحدة الأمريكية) 80

لولا داسيلفا (البرازيل) 77

نارندرا مودي (الهند) 72

فلاديمير بوتن (روسيا) 70

سيريل رامبوزا (جنوب أفريقيا) 70

جي بينغ (الصين) 69

رجب طيب أردوغان (تركيا) 69

لوبيز أوبرادور (المكسيك) 69

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