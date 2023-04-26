روسيا وأوكرانيا تتبادلان 84 أسيراً

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 40 جندياً روسياً، اليوم الأربعاء، من الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية، عن طريق المفاوضات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، أوردت قناة "آر تي عربية" مقتطفات منه اليوم: "نتيجة لعملية التفاوض، أعيد اليوم 26 أبريل، 40 جندياً روسياً من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا يواجهون خطراً مميتاً في الأسر".

وأضاف البيان أن طائرات نقل جوي روسية ستقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن "جميع المحررين يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

كانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق استعادة 44 أسيراً كانوا معتقلين لدى الجانب الروسي.

وأشارت "آر تي عربية" إلى إجراء أحدث عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا في 10 أبريل، وأعلنت الدفاع الروسية الإفراج عن 106 من جنودها فيها.

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