بايدن يعلن خوض سباق الرئاسة مجدداً

المصدر: (واشنطن - د.ب.أ)

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر موقع تويتر، أمس، اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل. وقال بايدن، عبر تويتر، «كل جيل لديه لحظة يتعين عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية. والدفاع عن حرياتهم الأساسية. وأعتقد أن هذه هي لحظتنا».

وأضاف بايدن «هذا هو سبب ترشحي لإعادة انتخابي رئيساً للولايات المتحدة. انضموا إلينا. ودعونا ننجز المهمة».

وجاءت التغريدة مصحوبة بمقطع مصور مدته ثلاث دقائق يطلق فيه حملته لإعادة انتخابه في عام 2024.

وفاز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ضد الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب. وتولى منصبه في يناير 2021، حيث انتقل إلى البيت الأبيض وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سناً على الإطلاق.

وسيكون عمر بايدن 81 عاماً وقت إجراء الانتخابات بعد عام ونصف العام تقريباً. وفي نهاية الفترة الثانية المحتملة، سيكون عمره 86 عاماً.

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