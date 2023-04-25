السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السويد الثلاثاء أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين روس لممارستهم "أنشطة لا تتوافق" مع وضعهم الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية السويدية إن "خمسة مسؤولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

لم تحدد الوزارة طبيعة هذه الأنشطة، لكن الإعلان جاء عشية بثّ القناة التلفزيونية العامة "إس في تي" حلقة من سلسلة وثائقية حول أنشطة التجسس الروسي في السويد.

وردا على سؤال في إطار هذه السلسلة، قالت الاستخبارات السويدية إن ثلث الدبلوماسيين الروس يعملون بحكم الأمر الواقع لحساب أحد أجهزة الاستخبارات الروسية.

وقال رئيس قسم الاستخبارات المضادة دانيال ستنلينغ لقناة "إس في تي"، "إنهم موظفون تتمثل مهمتهم في جمع معلومات والتأثير على بلد ما ضمن التوجه المطلوب".

منتصف أبريل، أعلنت النروج طرد 15 موظفًا في السفارة الروسية في أوسلو بعد الاشتباه بممارستهم التجسس.

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