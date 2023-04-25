طائرات عسكرية بريطانية تستعد لعملية إجلاء كبيرة من السودان

المصدر: د ب ا

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تستعد طائرات عسكرية بريطانية للقيام بعملية إجلاء " كبيرة " للمواطنين البريطانيين من السودان، وذلك بعد الاتفاق على هدنه لمدة ثلاثة أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أعلن أن العملية سوف تبدأ اليوم الثلاثاء، عقب أن تعرض الوزراء لضغوط من أجل مساعدة ما لا يقل عن 2000 مدني على الفرار من الاشتباكات الشرسة في السودان.

وسوف تقل الطائرات التابعة للسلاح الجوي الملكي، التي سوف تغادر مطار خارج العاصمة السودانية الخرطوم، حاملي جوازات السفر البريطانية مع منح الأولوية لمن هم أكثر احتياجا للمغادرة.

وطالبت الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى هناك مالم يتم التواصل معهم، كما حذرت من أن القدرة على تنفيذ عملية الإجلاء قد تتغير في وقت قصير بسبب الهدنة" الهشة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك " الحكومة بدأت عملية إجلاء كبيرة لحاملي جوازات السفر البريطانية من السودان على متن طائرات تابعة للسلاح الجوي الملكي".

وأضاف" الأولوية سوف تكون للفئات الأكثر احتياجا وتشمل الأسر التي لديها أطفال وكبار السن".

وأوضح أن بريطانيا سوف تعمل على " إنهاء حمام الدم" في السودان ودعم حكومة ديمقراطية.

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