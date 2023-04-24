مجموعة السبع تدعو إلى تمديد اتفاق الحبوب

المصدر: ميازاكي - وكالات

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دعا وزراء زراعة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، أمس، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فيما أدانوا روسيا لتهديدها الأمن الغذائي العالمي على خلفية حرب أوكرانيا، وسط أنباء عن دراسة فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى موسكو، بينما حذر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، من أنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال الوزراء، في بيان صدر عقب اجتماع دام ليومين في مدينة ميازاكي جنوب غرب اليابان، إنهم «يدركون أهمية» الاتفاق، معبرين عن تأييدهم «بشدة» التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وأضاف البيان: «ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي ونكرر التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحاً (في الحرب)».

وذكر الوزراء أن مجموعة السبع «تشعر بقلق عميق إزاء التأثير المدمر للحرب على الأمن الغذائي عالمياً، لا سيما من خلال التسبب في ارتفاع أسعار الحبوب والوقود والأسمدة، وهو ما يؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً».

ومع ذلك، أشارت روسيا بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

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