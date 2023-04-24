روسيا تفرض طوقاً على باخموت من الشمال والجنوب

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في باخموت خلال سعيها للسيطرة الكاملة على المدينة، حيث تمت السيطرة على الشمال والجنوب، في وقت نجحت قوات عسكرية أوكرانية في إنشاء مواقع على الجانب الشرقي من نهر دنيبر، وفقاً لتحليل جديد، مما أثار تكهنات بأن التقدم قد يكون علامة مبكرة على هجوم كييف المضاد في الربيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات سيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية وإن وحدات محمولة جواً تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب بعدما تمت السيطرة الكاملة عليهما.

في الأثناء، أفاد معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن اللقطات التي تم تحديدها جغرافياً من المدونين العسكريين الموالين للكرملين، أشارت إلى أن القوات الأوكرانية قد أنشأت موطئ قدم بالقرب من بلدة أوليشكي، إلى جانب «خطوط إمداد مستقرة» لمواقفهم.

إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية في شرق أوكرانيا أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ من طراز«إس 300» على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد والمنطقة المحيطة بها. ودمرت الصواريخ منشأة صناعية ومنازل، لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات، وفقاً لما ذكره أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف.

وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تليغرام إن مدنياً قتل وأصيب اثنان في خيرسون عندما استخدمت القوات الروسية المدفعية والطائرات المسيرة والطائرات الحربية لشن 54 غارة على الإقليم.

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