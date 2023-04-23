روسيا ترد على رفض أمريكا التأشيرات: لن ننسى ولن نغفر

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن بلاده "لن تغفر" للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه الإثنين والثلاثاء في زيارته للأمم المتحدة.

وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك "لن ننسى ولن نغفر"، وندد بقرار واشنطن واصفا إياه بأنه "سخيف" و"جبان".

وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أبريل رغم الحرب في أوكرانيا التي اعتبرت ذلك "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

وقال لافروف "إن دولة تعتبر نفسها الأقوى والأذكى والأكثر حرية وإنصافا جبنت" مشيراً بسخرية إلى أن هذا "يظهر ما هي قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير".

من جهته، حذّر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية.

ونقلت عنه وكالات أنباء حكومية قوله "سنجد وسائل للرد على ذلك حتى يتذكر الأمريكيون لفترة طويلة أن هذه الأمور يجب عدم القيام بها".

وأشار ريابكوف الى أنه على رغم "التواصل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية" مع الأمريكيين، الا أن واشنطن "لم تمنح تأشيرات الدخول" للصحافيين الروس الذين كان من المقرر أن يرافقوا لافروف الى نيويورك.

كذلك، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله إنه بعد هذا الحادث "سيعاني الصحافيون الأمريكيون مضايقة ومتاعب".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصل إصدار تأشيرات الدخول للمندوبين الروس للحضور الى الأمم المتحدة، الا أنها ألمحت الى أن تقييد موسكو على اعتمادات موظفي السفارة الأمريكية لديها، قد يفسّر التأخر في المهل اللازمة لإصدار التأشيرات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "ندرس مئات تأشيرات الدخول سنويا لمندوبين روس الى مناسبات في الأمم المتحدة. لضمان انجازها خلال المهل، نذكّر البعثة الروسية الى الأمم المتحدة بشكل دوري، بأن الولايات المتحدة تحتاج الى تلقّي الطلبات" لهذا التأشيرات في وقت مبكر.

واعتبر أن ذلك "مهم على وجه الخصوص بسبب الخطوات غير المبرّرة من قبل روسيا حيال سفارتنا" في موسكو.

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