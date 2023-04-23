مساعدات وهدايا في مخيم للنازحين بالكونغو الديمقراطية

المصدر: (غوما - رويترز)

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تنقل شباب مسلمون من خيمة إلى أخرى في مخيم للنازحين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهم يحملون أكياس الأرز والفاصوليا والأسماك، وهدايا بمناسبة عيد الفطر.

ونزح أكثر من مليون شخص بسبب القتال الدائر بين حركة 23 مارس المتمردة، والقوات الحكومية في إقليم كيفو الشمالي منذ مارس 2022. وفي مخيم مونيغي المقام في مجمع أحد المساجد بالقرب من مدينة غوما، يعيش المئات في خيام مؤقتة، يغطيها السجاد أو أغطية بلاستيكية لحمايتها من الأمطار.

وبعد أن فقدت ميسرة عبده، وهي نازحة مسلمة تبلغ من العمر 26 عاماً، الأمل في الاحتفال بعيد الفطر مع أطفالها الخمسة بسبب العوز، جاءت المعونات الغذائية الأسبوع الماضي لتغير ذلك الواقع. وقالت «كنا ننتظر معجزة من الله. كنا ننتظر أن تتحقق إرادته، والآن انظروا، يحضرون لنا الطعام. نحن سعداء، نشكر الله».

وتلقت فرانسين مابيندو نفس هدايا عيد الفطر التي تلقتها جارتها المسلمة ميسرة.

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