8 جرحى في حادثي إطلاق نار بواشنطن

المصدر: واشنطن - أ.ب

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أسفر إطلاق نار في واشنطن عن إصابة ثمانية أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة. ولم يسقط قتلى في حادثي إطلاق النار، بحسب ما أعلنت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية، وقالت الشرطة إنهما قد يكونان مرتبطين لأنهما وقعا في نفس المنطقة من المدينة في فترة زمنية قصيرة.

وقال مساعد رئيس خدمات دوريات الجنوب أندريه رايت في مكان الحادث: إن الشرطة ردت على تقارير عن إطلاق نار في شارع ليباوم ووجدت سبعة رجال أصيبوا بطلقات نارية لا تهدد حياتهم. وقال رايت إن معظم الضحايا انتقلوا بأنفسهم إلى المستشفيات.

7 قتلى بانفجار منجم للفحم في كولومبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم في كولومبيا إلى سبعة قتلى، مع عثور رجال الإنقاذ على أربع جثث أخرى. وأعلن الحصيلة الجديدة ألفارو فارفان رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا في وسط البلاد. ووقع الانفجار ليل الأربعاء الخميس في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومتراً شمال العاصمة بوغوتا، حيث أشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم.

وكان الصليب الأحمر المحلي أفاد سابقاً عن العثور على ثلاث جثث وفقدان أربعة عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين الجمعة.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي عموداً من الدخان يتصاعد ليلاً من حفرة وأشخاصاً باللباس المدني يحملون مشاعل ويقتربون منها. (بوغوتا-أ.ف.ب)

8 قتلى بانزلاق تربة بين أفغانستان وباكستان

ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق التربة الهائل الذي وقع في وقت سابق هذا الأسبوع وطمر أسطول شاحنات كان ينتظر العبور من باكستان إلى أفغانستان، إلى ثمانية، على ما أفاد مسؤولون أمس. ووقع انزلاق التربة قبل فجر الثلاثاء عند معبر تورخام الحدودي، الأكثر استخداماً بين البلدين، حيث كانت أكثر من 100 شاحنة تنتظر العبور.

وطُمرت 20 شاحنة في الحادث في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان، فيما أبلغت خدمات الإنقاذ بداية عن مقتل شخصين.

ووقع انزلاق التربة بمعظمه على مسافة نحو 120 متراً من المعبر الحدودي الرئيسي، ما تسبب في اندلاع حرائق، إذ كان السائقون يطهون وجبات على مواقد تعمل بالغاز قبل صيام النهار خلال شهر رمضان. وقال فيضي: «عمالنا قريبون من الجثة الثامنة ويمكنهم رؤيتها» مضيفاً: «أزلنا 60 في المئة من الأنقاض، لكن حدث انزلاق تربة آخر يوم أمس في المنطقة نفسها ما أدى إلى تأخر عملية الإنقاذ». (لاندي كوتال - أ.ف.ب)

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