إعصار يخلف 8 قتلى ويدمر 232 منزلاً في ميانمار

المصدر: أ ب

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تسبب إعصار قمعي ”تورنادو” ضرب قريتين في وسط ميانمار قرب العاصمة نايبيداو، في مقتل 8 أشخاص وتدمير أكثر من 200 منزل، حسبما ذكر أحد عمال الإنقاذ، اليوم السبت.

قال ثيت باينغ سوي العضو البارز في منظمة دوه ليو الخيرية للأسوشيتدبرس إن الإعصار ضرب قريتي أونغ مين كوني وتاداو الواقعتين في الضواحي الجنوبية للعاصمة في الساعة الـ 6:10 من مساء الجمعة.

وذكر أن المنظمات الخيرية المحلية نقلت 128 شخصا للمستشفيات وأن 232 منزلا دمرت في القريتين.

وأضاف ثيت باينغ سوي أن: ”الإعصار عصف لمدة 40 دقيقة تقريبا. كل منازل القريتين تقريبا تضررت بشدة. عملية الترميم سوف تستغرق شهورا”.

يذكر أن الأعاصير القمعية العنيفة نادرة في ميانمار. مع ذلك، غالبا ما تحدث الأعاصير ذات الحجم الذي نادرا ما يسبب وقوع وفيات في الصيف وفي فترات ما قبل الرياح الموسمية عندما ترتفع درجات الحرارة، حسبما ذكر كياو مو أو المدير العام في دائرة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

وقال للأسوشيتدبرس: ”خلال هذه الفترة، هناك العديد من الأعاصير في المناطق المنخفضة في ميانمار، لكن هناك خسائر محدودة. هذه النوعية من الخسائر في الأرواح نادرة في وسط ميانمار”.

تشهد ميانمار طقسا قاسيا كل عام تقريبا خلال موسم الرياح الموسمية.

في عام 2008، تسبب إعصار نرجس في مقتل أكثر من 138 ألف شخص.

أفادت قناة ”إم آر تي في” الرسمية أن الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس الحكومة التي نصبها الجيش في ميانمار زار منطقة الكارثة اليوم السبت وقدم المساعدة إلى السكان.

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