3 هزات أرضية تضرب روسيا

المصدر: وام

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ضربت ثلاث هزات أرضية بدرجات متفاوتة قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية في بيان له أنه عند الساعة 3.22 بالتوقيت المحلي (18.22 الجمعة بتوقيت العاصمة موسكو ) تم رصد أقوى الهزات الأرضية التي بلغت قوتها 5.0 درجات على مقياس ريختر ، ومركزها على بعد 69 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي .. في حين وقعت الهزة الثانية، عند الساعة 5.13 (20.13 يوم الجمعة بتوقيت موسكو) وبلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها في المحيط الهادئ على بعد 235 كيلومترا من المركز الإقليمي لشبه الجزيرة.

وأوضح أنه تم تسجيل هزة أرضية ثالثة عند الساعة 10.07 (1.07 بتوقيت موسكو) وبلغت قوتها 4.2 درجة على بعد 199 كيلومترا من العاصمة الإقليمية.. غير أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة الهزات الأرضية الثلاث.

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