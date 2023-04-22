رئيس وزراء اليونان يؤكد إجراء الانتخابات العامة في 21 مايو

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس إجراء انتخابات عامة في 21 مايو المقبل، مما يكمل العملية الرسمية للدعوة لانتخابات، ستجرى في أعقاب حادث قطار مميت، هز البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء أن اليونان تقترب الآن من استعادة تصنيفها الاستثماري وهو تطور سيعني تراجع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأسر، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

وتابع "يفرض هذا الهدف الوطني، المقترن بالحاجة إلى تمثيل قوي للبلاد، دوليا استقرارا سياسيا على مدى أربع سنوات".

وقال متسوتاكيس خلال اجتماع مع الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، في أثينا إن الحكومة أتمت عمليا، فترتها، مما يكمل العملية الدستورية الرسمية لبدء فترة الحملة الانتخابية رسميا.

وأضاف "يسعدني أن أقدم إليكم قرار اجتماع مجلس الوزراء" والذي طبقا له نوصي بحل البرلمان وإجراء انتخابات في 21 مايو المقبل.

يشار إلى أن شعبية حزب "الديمقراطية الجديدة" التابع ليمين الوسط، الذي ينتمي إليه ميتسوتاكيس، تراجعت في استطلاعات الرأي، بعد أسوأ حادث قطار دموي في تاريخ اليونان، في 28 فبراير الماضي، لكن مازال الحزب يتقدم على حزب "ائتلاف اليسار الراديكالي" (سيريزا)، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق، اليكيس تسيباراس.

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