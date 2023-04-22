اليابان تستعد لإسقاط حطام قمر تجسس كوري شمالي

المصدر: ا ب

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أمر وزير الدفاع الياباني يوم السبت قوات بلاده بتفعيل صواريخ اعتراضية والاستعداد لإسقاط شظايا من قمر صناعي كوري شمالي قد يسقط على الأراضي اليابانية.

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أول قمر صناعي للتجسس العسكري سيطلق في تاريخ غير محدد.

أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق نحو 100 صاروخ منذ أوائل العام الماضي قائلة إنها كانت ترد على تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وصفتها بأنها تمرين على غزو البلاد. حلق العديد من الصواريخ فوق اليابان أو سقط قبالة الساحل الياباني الشمالي.

الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب لأول مرة.

أصدر وزير الدفاع ياسوكازو هامادا يوم السبت تعليمات للقوات بتجهيز صواريخ باك -3 أرض - جو في جنوب غرب اليابان، بما في ذلك أوكيناوا والجزر المجاورة، في منطقة يُعتقد أنها تقع تحت مسار طيران لصاروخ كوري شمالي سيحمل القمر الصناعي.

كما أمر بنشر مدمرات مجهزة بصواريخ إس إم-3 سطح - جو في المياه الساحلية، وفقًا لبيان الوزارة.

قالت الوزارة "نقوم بالاستعدادات اللازمة لاحتمال إصدار أمر بتدمير الصواريخ الباليستية والأشياء الأخرى".

يجب أن يوافق رئيس الوزراء على أي أمر بإطلاق صواريخ.

من المتوقع أن تجري كوريا الشمالية المزيد من تجارب الأسلحة مع استمرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تدريباتهما الجوية المشتركة في الأسبوع المقبل.

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