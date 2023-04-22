إصابة 8 أشخاص في عمليتي إطلاق نار بواشنطن

المصدر: أ ب

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أسفر إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء الجمعة عن إصابة ثمانية أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة.

ولم يسقط قتلى في حادثي إطلاق النار، التي قالت الشرطة إنهما قد يكونان مرتبطان لأنهما وقعا في نفس المنطقة من المدينة في فترة زمنية قصيرة.

حوالي الساعة 10 مساءً قال مساعد رئيس خدمات دوريات الجنوب أندريه رايت في مؤتمر صحفي في مكان الحادث إن الشرطة ردت على تقارير عن إطلاق نار في شارع ليباوم ووجدت سبعة رجال أصيبوا بطلقات نارية لا تهدد حياتهم. قال رايت إن معظم الضحايا انتقلوا بأنفسهم إلى المستشفيات.

وأضاف: "كان هناك بعض الفوضى، بالطبع، بسبب عدد الضحايا وأقاربهم".

أثناء تواجد الضباط في شارع ليباوم، تلقت الشرطة بلاغًا بإطلاق النار في الشارع الثاني، حيث عثروا على فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا أصيبت "بطلق ناري في أطرافها السفلية"، على حد قول رايت، مضيفًا أن الإصابة لم تكن كذلك تهدد الحياة.

كانت الشرطة تبحث عن سيارة وصفها شهود عيان في شارع ليباوم بأنها سيارة سيدان سوداء، من المحتمل أن تكون سيارة مرسيدس، "مر منها الرماة عبر الكتلة السكنية وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس".

وقال رايت إنه يعتقد أن واقعتي إطلاق النار مرتبطان بسبب قرب المنطقتين وأوقات إطلاق النار، على الرغم من عدم معرفة الدافع المحتمل على الفور.

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