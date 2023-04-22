سبعة قتلى في انفجار داخل منجم للفحم في كولومبيا

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم في كولومبيا إلى سبعة قتلى الجمعة، مع عثور رجال الانقاذ على أربع جثث أخرى.

وأعلن الحصيلة الجديدة ألفارو فارفان رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا في وسط البلاد.

ووقع الانفجار ليل الأربعاء الخميس في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومترا شمال العاصمة بوغوتا، حيث أشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم.

وكان الصليب الأحمر المحلي قد أفاد سابقا عن العثور على ثلاث جثث وفقدان أربعة عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين الجمعة.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد ليلا من حفرة وأشخاصا باللباس المدني يحملون مشاعل ويقتربون منها.

وتعد كولومبيا أكبر منتج للفحم في أميركا اللاتينية.



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