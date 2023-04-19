قتيل و5 جرحى بانهيار مرآب للسيارات في نيويورك

المصدر: د ب ا

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لقي شخص حتفه وأصيب خمسة آخرون بعد انهيار في مرآب للسيارات في منطقة مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك الأمريكية مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عدة سيارات مكدسة فوق بعضها البعض وسط أنقاض الخرسانة، وفقا لشبكة (سي بي إس نيوز).

وانهار الطابق الثاني من المبنى المكون من أربعة طوابق، ولا يزال الجزء الخارجي من الهيكل قائما ، لكن واجهة المبنى انحرفت وهي معرضة لخطر الانهيار، وفقا للشبكة الأمريكية.

وقالت السلطات إنه كان هناك ستة عمال في المبنى وقت الانهيار، وتم تحديد مصيرهم جميعا ، حيث توفي أحدهم، ونقل أربعة إلى المستشفى في حالة مستقرة ، بينما رفض السادس الخضوع للرعاية الطبية.



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