الكشف عن دوافع منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني

المصدر: د ب ا

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أظهرت وثائق قضائية اليوم الثلاثاء أن المشتبه في قيامه بإلقاء قنبلة دخان على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ربما كانت لديه ضغينة بالنسبة للنظام الانتخابي، وذلك بعدما أخفق في التأهل كمرشح في انتخابات مجلس المستشارين العام الماضي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ريوجي كيمورا / 24 عاما/ التزم الصمت عقب إلقاء القبض عليه بعد إلقائه قنبلة على كيشيدا قبل إدلائه بكلمة انتخابية السبت الماضي في مدينة واكاياما، غرب اليابان. ويشار إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة كيشيدا.

ووفقا للوثائق، فإن رجلا يحمل نفس الاسم والعنوان تقدم بدعوى أمام محكمة كوبي الجزئية في يونيو الماضي، سعيا للحصول على تعويض بقيمة 100 ألف ين (740 دولار) لإصابته بضرر عقلي، عقب عدم تمكنه من تدشين ترشيحه لانتخابات مجلس المستشارين التي كانت مقررة الشهر التالي.

وزعم كيمورا حين ذاك أنه لم يتمكن من الإيفاء بالمتطلبات المتعلقة بكونه يبلغ من العمر 30 عاما على الأقل بالإضافة إلى دفع 3 ملايين ين للترشح في انتخابات مجلس الاستشارين، وهو ما قال إنه ينتهك الدستور الذي يضمن المساواة وفقا للقانون.

ولكن المحكمة الجزئية رفضت القضية في نوفمبر الماضي، على أساس أن الشرطين المتعلقين بالسن والأموال كانتا شروط مسبقة منطقية. وقد استأنف ضد المحكمة في محكمة أوساكا العليا، ومن المقرر صدور الحكم في مايو المقبل.

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