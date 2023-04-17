قرقاش: لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي في السودان

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري.

وقال معاليه عبر تويتر: "لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري، يتطلب ذلك وقفاً فورياً لإطلاق النار وانخراط ايجابي في محادثات جادة بين كافة الأطراف، وأن يكون الدور العربي فاعلاً ومحورياً لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة".

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