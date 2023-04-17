السويد تجري أكبر مناورة عسكرية منذ 25 عاماً

المصدر: أ ف ب

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أطلقت السويد الإثنين أكبر مناوراتها العسكرية منذ أكثر من ربع قرن بمشاركة 26 ألف عسكري من 14 دولة، فيما لا تزال محاولتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) معطّلة.

وقالت القوات المسلّحة السويدية معلنة عن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى 11 مايو، إن "التدريبات تجري جوا وبرا وبحرا في أجزاء كبيرة من البلاد".

وستتركز المناورات في جنوب السويد وشمالها وجزيرة غوتلاند ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتشارك في المناورات الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وبولندا والنروج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا والدنمارك والنمسا وألمانيا وفرنسا.

وتسلّط المناورات الضوء على جهود السويد المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعد قرنين من الحياد، قدمت السويد وجارتها فنلندا طلبي انضمام إلى الناتو في مايو 2022 عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن بينما تمكنت فنلندا من أن تصبح العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل، لا تزال محاولة السويد تواجه معارضة.

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