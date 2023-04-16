بوتين يلتقي وزير الدفاع الصيني في موسكو

المصدر: أ ب

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع الصيني، اليوم "الأحد"، مؤكداً على تعاون بيجين مع موسكو، التي تتوافق معها إلى حد كبير في سياستها الخارجية في محاولة لتقليص نفوذ الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى.

التقى بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالجنرال لي شانغفو بعد أقل من شهر من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو والتي استمرت ثلاثة أيام.

ورفضت الصين انتقاد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وحملت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسؤولية استفزاز موسكو. لكن وزير الخارجية الصيني أعلن الأسبوع الماضي أن الصين لن تزود روسيا بالأسلحة، رغم مخاوف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

رسمياً، تظل الصين محايدة في النزاع الأوكراني. لكن زيارة شي أكدت على تحول الصين إلى شريك أساسي لروسيا لتوفيرها غطاء سياسيا وشريان حياة اقتصادي لموسكو خلال الصراع في أوكرانيا.

وفي تصريحات خلال بداية الاجتماع، أشاد بوتين بالتطور الواضح في العلاقات الروسية الصينية.

وقال بوتين "نعمل جاهدين أيضا عبر وزارات الدفاع، ونتبادل بانتظام المعلومات التي تفيدنا، ونتعاون في المجال العسكري التقني ونجري تدريبات مشتركة في مسارح مختلفة: في منطقة الشرق الأقصى وأوروبا وفي البحر وفي البر وفي الجو".

قال لي إن علاقات الدولتين "تفوقت على التحالفات العسكرية والسياسية في حقبة الحرب الباردة. وأن العلاقات بين البلدين ترتكز على مبادئ عدم الانحياز، وهي مستقرة للغاية".

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