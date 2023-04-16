قتلى وجرحى في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

المصدر: أ ب

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أكدت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما الأمريكية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدة أشخاص خلال إطلاق نار مساء السبت في دادفيل.

ذكرت محطة ”دبليو أر بي إل - تي في” أن إطلاق النار وقع في استوديو للرقص أثناء حفلة عيد ميلاد محتملة.

أصدرت وكالة إنفاذ القانون الحكومية القليل من المعلومات حول إطلاق النار.

عرضت المحطة صورا لشريط مسرح الجريمة حول استوديو ماهوغني ماستربيس للرقص والمباني المجاورة وحضور مكثف للشرطة.

قالت وكالة تطبيق القانون في ألاباما إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 10:30 مساءً.

لم يكن هناك تأكيد مبدئي حول سبب إطلاق النار، ولم يعرف على الفور ما إذا كان المشتبه به رهن الاحتجاز أم لا.

قال حاكم ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: ”هذا الصباح، أحزن مع شعب دادفيل وزملائي من سكان آلاباما ... الجريمة العنيفة ليس لها مكان في ولايتنا، ونحن نبقى على اطلاع دائم من قبل وكالات تطبيق القانون مع ظهور التفاصيل”.

تقع دادفيل على بعد حوالي 57 ميلاً (92 كيلومترًا) شمال شرق مدينة مونتغمري بولاية ألاباما.

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