«المحافظين البريطاني» يتوقع خسارة 1000 مقعد في الانتخابات المحلية

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس حزب المحافظين البريطاني جريج هاندز إن الحزب قد يخسر أكثر من 1000 مقعد في الانتخابات المحلية في مايو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن جريج هاندز اضطر، في مقابلات إعلامية، إلى الدفاع عن سجل الحكومة في الوفاء بتعهدات رئيس الوزراء ريشي سوناك الخمسة في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة المقرر عقدها في 4 مايو المقبل.

وقال هاندز إن الحكومة "لا تزال تعمل بجد لتحقيق" أولويات رئيس الوزراء، وهي خفض التضخم إلى النصف، ونمو الاقتصاد، وخفض الديون، وإيقاف القوارب التي تنقل المهاجرين عبر قناة المانش، وتقليل قوائم الانتظار في المستشفيات.

لكن هاندز أقر بأن موجة الإضرابات عن العمل "لم تساعد" في التعهد بتقليل قوائم الانتظار في الخدمة الصحية الوطنية، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2ر7 ملايين شخص.

وقال الوزير بدون حقيبة ورئيس حزب المحافظين البريطاني، جريج هاندز، لبرنامج "صوفي ريدج اون سانداي" على شبكة سكاي نيوز البريطانية "التوقعات المستقلة هي أن المحافظين سيخسرون أكثر من 1000 مقعد وأن حزب العمال بحاجة إلى تحقيق مكاسب كبيرة".

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