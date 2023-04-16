حرب أوكرانيا.. موسكو تتوقع سقوط باخموت قريباً

المصدر: عواصم- وكالات

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أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية لباخموت (شرقي أوكرانيا)، التي تشكّل مركزاً للقتال منذ أشهر، وتقدمت فيها القوات الروسية ببطء، حتى سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة، مؤكداً أن المدينة على وشك السقوط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام، إنّ «وحدات فاغنر الهجومية تقدّمت بنجاح، واستولت على منطقتين واقعتين على المشارف الشمالية والجنوبية للمدينة»، مشيرة إلى «قتال أعنف» على الجبهة.

وتحارب مجموعة فاغنر المسلّحة بقيادة يفغيني بريغوجين، على خطّ المواجهة في هذه المعركة، بدعم من المدفعية والمظلّيين العسكريين.

وبحسب الوزارة الروسية، فإنّ القوات الأوكرانية «تتراجع وتدمّر عمداً البنى التحتية والمباني السكنية في المدينة، من أجل إبطاء تقدّم» القوات الروسية. وأضافت أنّ «القوات المحمولة جواً (الروسية)، تدعم تحرّكات المجموعات الهجومية للاستيلاء على المدينة».

جاء ذلك بعدما أفادت موسكو الخميس، بأنّها حاصرت القوات الأوكرانية في باخموت، ومنعت دخول أي تعزيزات، مشيرة إلى أنّ المدينة، على وشك السقوط. غير أنّ كييف نفت ذلك، مؤكدة مواصلة إمداد الجنود الأوكرانيين في باخموت، وإلحاق خسائر بالروس.

هجوم صاروخي

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك للتلفزيون الأوكراني، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 21 آخرون يوم الجمعة، في هجوم صاروخي روسي على مدينة سلوفيانسك الواقعة إلى الغرب من باخموت. وأضاف أنه جرى إطلاق سبعة صواريخ.

قال تقييم للجيش البريطاني، إن روسيا ضخت موارد جديدة، في محاولة للاستيلاء على باخموت، التي تعتبرها موسكو نقطة انطلاق للاستيلاء على مزيد من الأراضي في منطقة دونباس بشرقي أوكرانيا، وهو هدف رئيس للحرب. وقال في إفادة يومية «أعادت روسيا إذكاء هجومها على باخموت، مع تحسن التعاون بين القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر».

وقال مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوغن، على تليغرام، إن أوكرانيا يجب أن تشن هجومها المضاد المتوقع قريباً، أو «تفقد قدرتها القتالية تدريجياً». وقال «بالنسبة لنا، باخموت ميزة كبيرة. نحن نسحق الجيش الأوكراني هناك ونكبح مناوراته».

مشاكل إمداد

وجاء في الإفادة البريطانية «تواجه القوات الأوكرانية مشكلات كبيرة، تتعلق بإعادة الإمداد، لكنها قامت بعمليات انسحاب منظمة من المواقع التي أجبرت على التنازل عنها».

وجاء كذلك أن الأوكرانيين ما زالوا يسيطرون على المناطق الغربية من المدينة، لكنهم تعرضوا لنيران مكثفة من المدفعية الروسية تحديداً أثناء الثماني والأربعين ساعة الماضية. وأضافت أن وحدات فاغنر تركز الآن على التقدم في وسط باخموت، بينما كان المظليون الروس يريحونهم في الهجمات على أجنحة المدينة.

وقال معهد دراسات الحرب البحثي، إن اللقطات المحددة جغرافياً، تشير إلى أن القوات الروسية تقدمت غرباً إلى وسط باخموت في اليوم السابق، وحققت «تقدماً طفيفاً» في جنوبي وجنوب غربي المدينة.

دعم غربي

وفي واشنطن، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن «الاجتماعات المثمرة هذا الأسبوع»، حصدت تعهدات بتمويل إضافي خمسة مليارات دولار، لدعم حرب كييف ضد روسيا.

والتقى شميهال مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، وكبار المسؤولين الأمريكيين، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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