زيلينسكي وماكرون يبحثان مخرجات زيارة الصين وتنظيم قمة سلام

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "السبت" أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين التي أدلى اثرها بتصريحات لقيت انتقادات غربية، إضافة إلى "الخطوات القادمة" لتنظيم قمة سلام.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".

قال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان.

وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام "الأربعاء" إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.

وقالت الرئاسة الفرنسية "السبت" أن "الرئيسين ناقشا الخطوات القادمة في تنظيم قمة سلام".

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