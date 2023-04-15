رئيس الوزراء الياباني يواصل زيارته لغرب البلاد بعد انفجار

المصدر: أ ف ب

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استأنف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا نشاطه في إطار الحملة الانتخابية السبت بعد إجلائه من دون أن يصاب بأذى إثر انفجار "قنبلة دخانية" على ما يبدو وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت محطة "ان اتش كاي" الوطنية عن كيشيدا قوله في واكاياما في غرب اليابان "سمع دوي انفجار قوي (..) تحقق الشرطة في التفاصيل. أود أن اعتذر على القلق الذي لحق بالناس".

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسما يشبه الأنبوب ألقي بالقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق بمدينة واكاياما يوم السبت.

وقالت وكالة جيجي للأنباء إنه تم إجلاء كيشيدا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صوتا يشبه الانفجار سُمع في مكان الواقعة، مضيفة أن كيشيدا احتمى ولم يصب بسوء.

واعتُقِل شخص في مكان الواقعة، في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقررا أن يلقي كيشيدا خطابًا، وفقًا لقناة "إن إتش كيه" التلفزيونيّة العامّة.

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