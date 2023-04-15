إجلاء رئيس وزراء اليابان بعد سماع انفجار أثناء إلقائه خطابا

المصدر: وكالات

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسما يشبه الأنبوب ألقي بالقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق بمدينة واكاياما يوم السبت.

وقالت وكالة جيجي للأنباء إنه تم إجلاء كيشيدا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صوتا يشبه الانفجار سُمع في مكان الواقعة، مضيفة أن كيشيدا احتمى ولم يصب بسوء.

واعتُقِل شخص في مكان الواقعة، في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقررا أن يلقي كيشيدا خطابًا، وفقًا لقناة "إن إتش كيه" التلفزيونيّة العامّة.

ولم تصدر السلطات تأكيدًا رسميًا على الفور، فيما امتنعت الشرطة عن التعليق.

وبثّت إن إتش كيه لقطات تظهر رجلاً موقوفا لدى الشرطة بينما كان الحشد يتفرّق.

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