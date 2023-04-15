زلزال قوي يضرب ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية

المصدر: (جاكرتا - وكالات)

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هزّ زلزال قوي، أمس، أجزاء من جزيرة جاوة الرئيسة في إندونيسيا، وجزيرة بالي السياحية، ما تسبب بحالة ذعر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال بلغت شدته 7 درجات ومركزه 96.5 كيلومتراً شمال مدينة توبان الساحلية بإقليم جاوة الشرقية، وعلى عمق 594 كيلومتراً.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية: إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي)، وحذرت من توابع محتملة. وقدرت الوكالة قوة مبدئية للزلزال عند 6.6 درجات. ومن الشائع حدوث اختلافات في القياسات المبكرة.

فيما أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، السكان المحليين والسيّاح في الأقاليم المجاورة جاوة الوسطى، ويوغياكارتا، وبالي، وهم في حالة ذعر مع اهتزاز المنازل والمباني لثوانٍ عدّة. كما صدرت أوامر إخلاء في بعض الأماكن، ما أدى إلى نزول أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد قدّر قوة الزلزال في البداية عند 6.5 درجات، وقال إنه كان على عمق 592 كيلومتراً.

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