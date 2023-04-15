الوثائق السرّية.. عسكري أمريكي يواجه تهمة التسريب

المصدر: واشنطن، بوسطن - أ.ف.ب

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وجهت محكمة أمريكية، أمس، لائحة اتهام إلى عنصر في الحرس الوطني في قضية الوثائق السرية المسربة.

ومَثُل جاك تيشيرا البالغ 21 عاماً، أمام قاض بمحكمة «ماساتشوستس» الفيدرالية في بوسطن، وتقرر توقيفه في انتظار جلسة الاستماع المقررة الأربعاء المقبل.

ووجهت محكمة إلى تيشيرا، تهماً من بينها: «تخزين، ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني دون تصريح»، و«سحب، وتخزين وثائق أو مواد سرية دون تصريح»، وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن لمدة 10 سنوات، وخمس سنوات على التوالي.

ويشتبه في أن تيشيرا نشر الوثائق، مطلع مارس الماضي، في مجموعة دردشة خاصة على منصة «ديسكورد»، وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المشتبه فيه نشر الوثائق تحت الاسم المستعار «أو جي».

وبدأ تيشيرا نشر صور للوثائق طالباً من بقية أعضاء المجموعة عدم مشاركتها، بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، لكن ظهرت بعض الوثائق على مواقع أخرى مثل: «تويتر»، و«4 تشان»، و«تليغرام».

في الأثناء قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، إنه أمر أجهزة الاستخبارات بـ«تأمين أفضل» للمستندات والمعلومات السرية، بعدما سرب عسكري أمريكي شاب (وجهت له محكمة فيدرالية أمس لائحة اتهام) سلسلة وثائق دفاعية سرية للغاية، تتعلق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا، ما سبب حرجاً كبيراً لواشنطن.

وأفاد بايدن في بيان بأنه «في الوقت الذي نواصل فيه تحديد مدى صدقية هذه الوثائق، أمرت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية باتخاذ إجراءات لتأمين أفضل للمعلومات الحساسة، والحد من توزيعها».

وأضاف: إن «فريقنا لشؤون الأمن القومي ينسق عن كثب مع شركائنا وحلفائنا»، مشيداً بـ«السرعة»، التي تحركت بها الأجهزة الأمنية والقضائية إثر تسريب الوثائق السرية.

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