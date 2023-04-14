الصين تتعهد بعدم تصدير أسلحة لأي من طرفي النزاع في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أكد وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم الجمعة أن بلاده لن تبيع أسلحة لأي من طرفي الصراع في أوكرانيا، و"ستسيطر على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري.

جاءت تصريحات تشين قانغ ردا على مخاوف أبدتها الولايات المتحدة ودول أخرى، من أن الصين تبحث تقديم مساعدة عسكرية لروسيا.

كرر تشين استعداد الصين للمساعدة في تسهيل المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وقال إنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية بالأزمة أن تظل "موضوعية وهادئة".

وأضاف: "فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية، تتبنى الصين موقفا حذرا ومسؤولا، لن تقدم الصين أسلحة لأطراف النزاع المعنية، وستدير وتسيطر على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقوانين واللوائح".

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