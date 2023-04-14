المغرب يحبط محاولة 150 مهاجراً اقتحام جيب سبتة

المصدر: أ ف ب

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أحبطت السلطات المغربية اليوم الجمعة محاولة نحو 150 مهاجراً غير نظامي اقتحام جيب سبتة الإسباني انطلاقاً من المملكة وأوقفت 70 منهم، وفق ما أفادت السلطات المحلية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في السلطات المحلية "جرى خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب ثغر سبتة، على مستوى منطقة الخلوط"، في منطقة الفنيدق المحاذية لسبتة.

قام بهذه المحاولة نحو 150 مهاجرا يتحدرون من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، أوقف 70 منهم، وفق ما أضاف نفس المصدر.

وأوضح أنّ "بعضهم كانوا مسلّحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء"، مشيراً إلى "إصابة 14 عنصراً من أفراد القوات العمومية و6 إصابات بين صفوف هؤلاء المهاجرين"، نقلوا إلى المستشفى.

ويعدّ جيبا سبتة ومليلية الاسبانيان شمال المغرب منفذاً تقليدياً للمهاجرين غير النظاميين، الذين يحاولون ولوجهما عبر تسلّق سياجات حدودية عالية تتخللها أسلاك شائكة، فضلا عن الطرق البحرية عبر المتوسط أو المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.

لكنّ تدفق الهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا تراجع بأكثر من 25% في عام 2022، مع انخفاض ملحوظ، خصوصاً في عدد الوافدين من طريق البحر، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

ويأتي هذا بعد استئناف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية، العام الماضي بعد أزمة دبلوماسية دامت نحو عام.

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