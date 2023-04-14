أنباء متضاربة بشأن تطويق باخموت

المصدر: موسكو- وكالات

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أعلن الجيش الروسي، أمس، تقدم قواته في مدينة باخموت، ودحر القوات الأوكرانية في مركز المدينة، ومنع دخول أي تعزيزات إليها، منوهاً بأنه قضى على 470 جندياً أوكرانياً.

بينما أفاد مسؤول محلي بأن القوات الروسية تطوق المقاتلين الأوكرانيين في الأحياء الغربية للمدينة، فيما نفت كييف ذلك، مشددة على أنها تكبد القوات الروسية «خسائر هائلة»، وصارت باخموت رمزاً للنزاع الروسي- الأوكراني، من أجل السيطرة على منطقة دونباس، وهو هدف موسكو المعلن.

وتفصيلاً أوردت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن «القوات المجوقلة تدعم المجموعات الهجومية (التابعة لمجموعة «فاغنر»، شبه العسكرية الروسية)، وتمنع وصول عناصر احتياط من الجيش الأوكراني إلى المدينة، وإمكانية انسحاب وحدات العدو» من باخموت.

وأضاف تقرير الوزارة: إن «المجموعات الهجومية لـ«فاغنر» تواصل عملياتها العسكرية المكثفة لطرد العدو من أحياء وسط أرتيوموفسك» (الاسم الذي يطلقه الروس على باخموت).

تطويق شبه كامل

بدوره قال رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، التي يتواجد مقاتلوها في الخطوط الأمامية في معركة باخموت: إنه من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل للمدينة الواقعة إلى الشرق الأوكراني. ودون يفغيني بريغوجين عبر «تليغرام»: «يواصل الجيش الأوكراني استقدام تعزيزات ونقلها إلى المدينة.

هناك معارك دامية وصعبة، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لباخموت»، مؤكداً أن 80 % من المدينة بات تحت السيطرة الروسية،

فيما نشر قائد منطقة دونتيسك، دينيس بوشلين تسجيلاً مرئياً يظهره في وسط باخموت قال فيه: إن المدينة «يتم تحريرها». في الأيام الأخيرة تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة وسط مدينة باخموت على أيدي القوات الروسية، التي تقدمت في الأشهر الأخيرة، شمالي باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية، وسيطرت على الجزء الشرقي من المدينة، ما أثار تكهنات حول احتمال انسحاب القوات الأوكرانية.

إمداد متواصل

في المقابل، قال الجيش الأوكراني في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إنه يواصل إمداد قواته داخل باخموت بكل ما تحتاج إليه.

وصرح المتحدث العسكري الأوكراني باسم المنطقة الشرقية، سيرغي تشيريفاتي قائلاً: «يمكننا التواصل بشكل كامل مع قواتنا، سواء من خلال الوسائل التقنية، وكذلك لإيصال المؤن والذخيرة والأدوية وإخراج جرحانا».

وأضاف تشيريفاتي: «تحافظ قواتنا على دفاعاتها من خلال تكبيد العدو خسائر هائلة يومياً»، مردفاً: إن المدفعية الأوكرانية تستهدف باستمرار المدافع الروسية، لمنع تركيز ضرباتها على خطوط الإمداد باتجاه باخموت.

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