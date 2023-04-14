أوسلو تطرد 15 موظفاً في سفارة روسيا

المصدر: (أوسلو - وكالات)

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أعلنت النرويج، أمس، طرد 15 موظفاً في سفارة روسيا في العاصمة أوسلو، تعتبرهم «عملاء استخبارات»، في حين وصفت البعثة الروسية القرار بأنه «غير ودي إلى أبعد حد»، متوعدةً بـ«الرد».

وقالت وزيرة الخارجية النروجية، أنيكين هوتفيلت في بيان: «أعتبر عملاء الاستخبارات الخمسة عشر هؤلاء أشخاصاً غير مرغوب فيهم، لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي». وأضافت: «إنه إجراء مهم لمواجهة أنشطة التجسس الروسي في النرويج وتقليص حجمها».

وشدّدت هوتفيلت خلال مؤتمر صحافي على أنه تم تتبع نشاطاتهم «لفترة»، دون أن ترغب في تحديد التهم الموجهة إليهم بالفعل.

بدورها، أوضحت «الخارجية النروجية»، أن الروس الخمسة عشر المتواجدين في البلاد تحت غطاء دبلوماسي يجب أن يغادروا الأراضي النروجية «قريباً». وبررت أوسلو قرارها بـ«معطيات جيوسياسية جديدة ولّدت، لناحية التجسس، تهديداً متزايداً من روسيا».

من ناحيته، قال المتحدث باسم السفارة الروسية، تيمور تشيكانوف لوكالة «فرانس برس»، في رسالة إلكترونية: «رد فعلنا سلبي جداً». وأضاف: «إنه قرار جديد غير ودي إلى أبعد حد، سيتبعه رد».

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية عبر قناتها على «تليغرام»: «نؤكد المعلومات التي نشرت في البيان الصحافي لوزارة الخارجية النرويجية، بشأن إعلان 15 موظفاً غير مرغوب فيهم في السفارة، رد الفعل سلبي للغاية. هذه خطوة أخرى غير ودية للغاية، ستتبعها إجراءات انتقامية»، وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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