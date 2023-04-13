الإعصار إلسا يضرب الساحل الشمالي الغربي لأستراليا

المصدر: أ ب

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ضرب إعصار استوائي شديد الساحل الشمالي الغربي لأستراليا مصحوبا برياح قوية وأمطار متزايدة، وحذرت السلطات السكان بضرورة الاستعداد لعواصف مدمرة تصل سرعتها إلى 275 كيلومترا في الساعة.

الأعاصير شائعة على طول ساحل بيلبارا ذي الكثافة السكانية المنخفضة ونادرا ما تسفر عن وفيات، لكن السلطات تخشى، رغم ذلك، أن تؤدي سرعات الرياح غير العادية للإعصار إلسا إلى إحداث أضرارووفيات.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن إعصار إلسا بلغت شدته الفئة الرابعة الخميس فوق المحيط الهندي، ومن المتوقع أن يكون أول عاصفة من هذا النطاق تعبر ساحل بيلبارا بولاية أستراليا الغربية منذ عقد.

وأضاف المكتب أنه من المتوقع أن يعبر الإعصار إلسا الساحل في مكان ما على مسافة 450 كيلومترا بين بلدة تصدير خام الحديد بورت هيدلاند ومجتمع السكان الأصليين في بيديادانغا بحلول وقت مبكر من يوم الجمعة.

كما ذكر أن القريبين من مكان وصول إلسا على الأرض سيواجهون هبات رياح تصل سرعتها إلى 275 كيلومترا في الساعة.

وأغلقت الشرطة الطريق السريع على طول ساحل بيلبارا بين بورت هيدلاند وبلدة بروم السياحية، على بعد 610 كيلومترات إلى الشمال الشرقي، لمنع سائقي السيارات من المخاطرة في ظل تدهور الأوضاع.

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