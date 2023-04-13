ألمانيا توافق على طلب بولندا إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا

المصدر: أ ب

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، موافقة البلاد على طلب بولندا بنقل خمس طائرات مقاتلة مصممة سوفيتيا إلى أوكرانيا.

كان الإذن مطلوبا لأن ألمانيا كانت تملك طائرات "ميغ 29” سوفيتية التصميم التي كانت جزءا من الأسطول العسكري لألمانيا الشرقية.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان "أرحب بفكرة أننا توصلنا لهذا القرار معا في الحكومة الاتحادية. هذا يظهر لكم أن بإمكانكم الاعتماد على ألمانيا”.

كانت بولندا أحد أوائل المدافعين عن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. وعندما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وارسو الأسبوع الماضي، صرح الرئيس البولندي أندريه دودا بأن بلاده زودت أوكرانيا بالفعل بأربع طائرات "ميغ-29” فضلا عن أربع طائرات أخرى في الطريق، بينما تعد 6 غيرها للإرسال.

وخلال زيارة إلى مالي، كان بيستوريوس أكد تقارير نشرتها وسائل إعلام ألمانية تقول إن ألمانيا تلقت طلبا من بولندا وسترد عليه في نهاية اليوم.

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