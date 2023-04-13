قتيلان جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في إيران

المصدر: أ ب

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تسببت الأمطار الغزيرة في سيول بشمال وغرب إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الخميس.

ووفقا لما قاله بير حسين كوليوند، رئيس أجهزة الطوارئ في إيران، سجلت وفاة واحدة في محافظة قزوين والأخرى في محافظة إيلام خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وصرح أيضا بمقتل شخص ثالث في مقاطعة غرب أذربيجان إثر صاعقة.

وحذرت الأرصاد الجوية في إيران من أمطار موسمية على العديد من أنحاء البلاد ومنها العاصمة طهران.

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