كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

المصدر: أ ف ب

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستيا غير محدّد باتّجاه البحر "الخميس"، وفق ما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب بأن الصاروخ أطلق باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت الوكالة، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سيول وواشنطن.

بدورها أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية على تويتر أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي".

وحضت الحكومة اليابانية صباح "الخميس" سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ.

وقالت الحكومة في تحذير "اخلوا على الفور. اخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض. وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8,00 (23,00 ت غ).

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