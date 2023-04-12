المستشار الألماني متمسك بالتخلي عن الطاقة النووية

المصدر: د ب ا

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صرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، اليوم الأربعاء بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يؤيد الإغلاق المزمع لآخر ثلاث محطات نووية ألمانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت هوفمان: "التخلي عن الطاقة النووية بحلول الخامس عشر من أبريل، أي بحلول يوم السبت المقبل، مسألة مقررة وقد أكد المستشار هذا مرارا".

كان الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، أعرب قبل وقت قصير قبل اليوم المحدد، عن إصراره على استمرار وضع المحطات ضمن شبكة الاحتياطي وعدم تفكيكها على الفور، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كريستيان دور مساء أمس الثلاثاء:" دعونا على الأقل لا نبدأ في التفكيك على الفور بل أن نبقي عليها في الشبكة الاحتياطي".

وفي المقابل، ترى وزارة البيئة أن مسألة تشغيل المحطات كاحتياطي غير مطروحة وقال متحدث باسم الوزارة: "هناك قرار وهو سارٍ"، مشيرا إلى أن خيار وضع هذه المحطات في الشبكة الاحتياطي مخالف للقانون.

وأضاف المتحدث أن "محطة الطاقة النووية ليست كشك حديقة يمكن تفكيكه اليوم أو ربما غدا بل إنها عملية معقدة" وتابع أن المشغلين سيخططون للتفكيك لسنوات مقدما.

ومن المنتظر إخراج آخر ثلاث محطات نووية من شبكة الكهرباء في ألمانيا بشكل نهائي يوم السبت المقبل. وكان من المفترض بالأساس أن يتم هذا في نهاية العام الماضي لكن الائتلاف الحاكم في ألمانيا قرر تمديد عمل المحطات إلى ما بعد الشتاء وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الطاقة التي نجمت عنها.

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