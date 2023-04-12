البرلمان الروسي يصادق على قانون يسهل التعبئة في الجيش

المصدر: أ ف ب

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صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الأربعاء على قانون يسهل تعبئة الروس في الجيش، وهو نص أقرته الهيئة التشريعية خلال يومين وينتظر الآن مصادقة فلاديمير بوتين.

ينفي الكرملين في الوقت الحالي أن يكون القانون تمهيداً لتعبئة مزيد من جنود الاحتياط لإرسالهم إلى الجبهة الأوكرانية.

ويسمح القانون الجديد بتعبئة الجنود الاحتياط إلكترونيًا، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ الأمر لطرف ثالث. حتى اليوم، كان ينبغي تسليم أمر التعبئة لصاحب العلاقة باليد شخصياً.

وتمكن العديد من الروس في سن التعبئة حتى الآن من تفادي الاستدعاء وذلك بعدم المكوث في عنوانهم الرسمي. لكن قريباً، لن يكون هذا ممكنا.

تم تبني النص على عجل، في مجلس الدوما (مجلس النواب)، خلال ساعات قليلة الثلاثاء.

وفي رده على طلب بالتعليق، دافع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء عن تسرع السلطات بالقول إن "هذه الوثائق مهمة للغاية".

واشار إلى أنه من المفترض أن "يصلح" هذا القانون الجديد قبل كل شيء "الفوضى" التي حدثت في مكاتب التجنيد أثناء التعبئة التي تم الاعلان عنها في سبتمبر 2022.

أثار القانون الجديد الاستياء لدى بعض السكان الذين وجدوا أنه يمهد لموجة جديدة من التعبئة، بينما تواجه روسيا صعوبة في هجومها على أوكرانيا.

وعند بدء سريان هذا القانون، سيتم اعتبار أي روسي مدعو للتعبئة "عاصياً"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن، إذا "رفض استلام استدعائه أو تعذر الوصول إليه".

بعد أن نفت الإعداد للتعبئة، استدعت روسيا، بعد نكسات عسكرية، 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا.

كما فر آلاف من الروس من البلاد خشية الاضطرار إلى الذهاب للقتال.

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