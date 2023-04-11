نواب روس يصادقون على استدعاء مجندين وجنود احتياط إلكترونياً

المصدر: أ ب

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صدق برلمانيون روس على تشريع اليوم الثلاثاء سيسمح للسلطات بإصدار استدعاءات إلكترونية للمجندين وجنود الاحتياط.

صوت الدوما على تمرير مشروع قانون في ثاني وثالث جلسة قراءة. ومازال التشريع يحتاج لتصديق الغرفة الأعلى بالبرلمان وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين.

قدم مشروع القانون فيما يستعد جيش روسيا لهجوم مضاد متوقع من أوكرانيا قالت عنه هي وحلفاؤها من الغرب إنه خلال أسابيع.

يتطلب قانون الخدمة العسكرية في روسيا حاليا التسليم اليدوي لطلب الاستدعاء للمجندين وجنود الاحتياط للخدمة. وتجنب العديد من الروس التجنيد في السابق بعدم المكوث في عناوينهم المسجلة.

وسيسد القانون المقترح تلك الثغرة. وبالرغم من أن الإشعارات التي تصدرها مكاتب التجنيد العسكرية المحلية سيستمر إرسالها بالبريد، إلا أنها ستعد صالحة من لحظة نشرها على بوابة رسمية للخدمات الإلكترونية.

ومن لا يسلم نفسه للخدمة سيمنع من مغادرة روسيا، وستعلق رخص قيادتهم وسيمنعون من بيع شققهم أو أي أصول لهم. أثار التشريع مخاوف من بدء الحكومة حملة تعبئة أخرى.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين بأنه لا خطة لدى المسؤولين بهذا الشأن. وقال إن القانون المقترح مطلوب لتحديث نظام الاستدعاء القديم ولتصحيح أخطاء كشفت عنها أوامر التعبئة الجزئية التي صدرت الخريف الماضي.

أعلن بوتين استدعاء 300 ألف جندي احتياط في سبتمبر بعد هجوم أوكراني مضاد. وتسببت أوامر الاستدعاء والتعبئة في فرار جماعي لرجال روس قدرت أعدادهم بمئات الآلاف.

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