قوارب «الحياة والموت» تواصل مغامراتها في «المتوسط»

المصدر: ميلانو - رويترز

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يعج البحر الأبيض المتوسط بقوارب المهاجرين، ويفقد العديد منهم حياته، كما حصل مجدداً في الأيام الماضية. وقالت منظمة سي-ووتش إنترناشونال الألمانية غير الحكومية، أمس، إن سفينة تجارية زودت بالوقود والمياه، قارباً ضل طريقه بين اليونان ومالطا، وعلى متنه نحو 400 مهاجر، لكن السلطات في مالطا، أمرتها بعدم القيام بعملية إنقاذ.

وأبلغت خدمة الدعم ألارم فون، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر المتوسط، الأحد، أن القارب، الذي غادر من طبرق في ليبيا، وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين، التي تعبر البحر المتوسط من شمالي أفريقيا، ضل طريقه وتسربت إليه المياه.

وقالت منظمة سي-ووتش إنترناشونال، على «تويتر»، إنه «إذا واصل القارب التحرك، فقد يصل إلى إيطاليا، ولن تضطر مالطا إلى استقبالهم»، مشيرة إلى أن المهاجرين على متن القارب، يتعرضون لخطر كبير، إذ يصارعون أمواجاً يبلغ ارتفاعها 1.5 متر.

وأعلن خفر السواحل الإيطالية، أمس، أنّهم يعملون على إنقاذ 1200 مهاجر، على متن مركبين في البحر الأبيض المتوسط، بعدما أنقذوا نحو ألفين آخرين نهاية الأسبوع. وأوضح جهاز خفر السواحل، أنّ عناصره يواصلون العمل لإنقاذ نحو 800 مهاجر على متن قارب مكتظ، موجود في المياه الإيطالية، على بُعد أكثر من 190 كيلومتراً جنوب شرق سيراكوزا في جزيرة صقلية.

مركب ثانٍ

وأضاف أنّ سفينة ثانية تابعة له، هي «ديشيوتي»، اعترضت مركباً ثانياً يحمل 400 مهاجر في المياه الإيطالية، على بُعد 270 كيلومتراً جنوب شرق كابو باسيرو، في أقصى جنوب صقلية. وقال خفر السواحل إنّ سفينتين تجاريتين تساعدان في عملية الإنقاذ.

وأكّدت منظمة «ألارم فون»، التي تدير خطاً ساخناً يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات في البحر، أنّ ركّاب القارب «في حالة ذعر».

ولقي مهاجران على الأقل حتفهما، فيما لا يزال نحو عشرين آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قاربهم مطلع الأسبوع في البحر المتوسط، بين تونس وإيطاليا، حسبما أفادت منظمة الإغاثة الألمانية «ريسكيوشيب»، أمس، والتي أكدت أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى منطقة الحطام السبت، وعثروا على نحو 25 شخصاً في المياه، قالوا إنهم كانوا ينتظرون منذ ساعتين.

وأفادت تقارير إخبارية إيطالية، أمس، أن ما يصل إلى ألف مهاجر وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا بالقوارب، في غضون أربع وعشرين ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن إجمالي 974 شخصاً، ومعظمهم من الأطفال، وصلوا الجزيرة في عدد من القوارب. وتم إجراء 26 عملية إنزال في المجمل، بينما من المتوقع أيضاً وصول المزيد.

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