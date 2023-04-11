4 قتلى بانفجار عبوة جنوب غربي باكستان

المصدر: (كويتا - أ.ف.ب)

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لقي ما لا يقلّ عن أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة، استهدف سيارة للشرطة في جنوب غربي باكستان، أمس الاثنين، وفق الشرطة المحلية.

ووقع الانفجار في سوق مزدحم في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، حيث تشنّ جماعات انفصالية محلية وحركات إسلامية مسلّحة، هجمات تستهدف الجيش والشرطة.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، أظفر محسر، لوكالة فرانس برس، إنّ «التحقيقات الأولية تشير إلى زرع عبوة ناسفة في دراجة نارية، وتفجيرها عن بُعد».

وأضاف أنّ أربعة أشخاص على الأقلّ، هم «شرطيان ومدنيان» قتلوا في الانفجار. وأكّد الحصيلة وسيم بايج، المتحدث باسم مستشفى ساندمان، أكبر مستشفى في كويتا، قائلاً إنّ فتاة تبلغ خمس سنوات من بين القتلى. وأعلن «جيش تحرير بلوشستان» الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم.

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